Borgmester om campus-planer: Velfærd og infrastruktur ligger højere på prioriteringslisten

Fredericia: Borgmester Jacob Bjerregaard (S) ser gerne, at en campus for talenter bliver virkelighed en dag, men økonomiske omstændigheder gør, at det ikke bliver foreløbigt.

- Vores store udfordring lige nu er anlægsloftet. Går vi bare tilbage til sidste år, var der en række anlægsinvesteringer, vi ikke kunne lave. Vi har pengene, vi må bare ikke lave det. Det er vi også ramt af her. Hvis vi kunne få en større anlægsramme, tror jeg, at det er noget, flere partier ville prioritere, siger Jacob Bjerregaard.

Ifølge ham er en campus en del af kommunens vision for 2020, så derfor er idéen ikke ukendt for byrådet. Men når politikerne skal prioritere blandt opgaverne, står den ikke øverst, forklarer han.

- Når vi er tvunget til at prioritere, er det vigtigere for os at få bygget plejehjemspladser til vores ældre. Det er også vigtigere for os at få skabt den infrastruktur, der gør, at vi kan blive ved med at skabe arbejdspladser, og det er også vigtigere at få sat sundhedshuset i stand og tiltrukket læger. Det er de prioriteringer, vi må træffe hele tiden, men jeg drømmer også selv om at få skabt et stærkt miljø for unge talenter, siger borgmesteren.

Derfor vil han gerne, når tiden er til det, have en proces i gang, hvor de relevante parter sætter sig sammen og drøfter, hvilken slags campus der er behov for i Fredericia.