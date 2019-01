Shells havneterminal skygger ikke for den strategi, der er lagt for udviklingen af Kanalbyen, fastslår borgmester Jacob Bjerregaard. Desuden vil det være komplekst og uden for Fredericia byråds kompetence, hvis Shell skal flytte sine olieaktiviteter ud i Lillebælt, vurderer han.

- Men Shell bor til leje hos Fredericia Kommune. Man valgte ikke at forlænge lejekontrakterne med skibsværftet, og det kan kommunen vel også gøre over for Shell?

- Terminalen blev anlagt for over 100 år siden i en helt anden tid. Den politiske beslutning er, at al havneerhvevaktivitet skal foregå vest for Norgesgade, hvorfor så ikke tage skridtet fuldt ud og gå i dialog med Shell om at etablere en løsning i Lillebælt, som Karsten Byrgesen foreslår?

Fredericia: Borgmester Jacob Bjerregaard deler ikke Karsten Byrgesens bekymring for, at Shells havneterminal kan begrænse udviklingen af Kanalbyen, og mener ikke, det er realistisk at forestille sig en tvangsflytning af terminalen.

Vil løse sig selv

Jacob Bjerregaard mener imidlertid også, at havneterminalen har en udløbstid.

- Vi ved ikke, hvor hurtigt den grønne omstilling kommer til at ske, men der kommer et tidspunkt, hvor fossile brændstoffer er ude. Desuden er der en grænse for, hvor længe der er olie i felterne i Nordsøen, siger Jacob Bjerregaard.

- Så du tror, at Shells aktiviteter på Skanseodden vil få en naturlig afslutning indenfor en årrække?

- Ja, det tror jeg.

- Karsten Byrgesen mener, at havneterminalen skygger for byudviklingen i Kanalbyen. Han frygter, at man med de nødvendige hensyn, der skal tages til risiko og andre miljøforhold kan risikere at stå i vejen for mulige projekter, som man vil ærgre sig over den dag, terminalen under alle omstændigheder forsvinder?

- Jeg ser ingen grund til bekymring. Vores udviklingsstrategi i Kanalbyen er på plads, og den er godt i gang med udbygning af Sdr. Voldgade-kvarteret og langs kanalen ved Oldenborggade. Der vil vi ikke være i nærheden af at blive udfordret af havneterminalen, fastslår borgmesteren.

- Men kan der være muligheder, byen spiller sig af hænde ved at fastholde terminalen på Skanseodden? Karsten Byrgesen forestiller sig blandt andet, at et nyt teater ville kunne få placering som et dansk operahus ved indsejlingen til Fredericia. Den mulighed kan ikke komme i spil, så længe Shells tanke ligger, hvor de gør?

- Shells aktiviteter får ikke betydning for placeringen af eventuelt nyt teater, siger Jacob Bjerregaard.