Borgmester: Dan Gødning er velkommen tilbage

Der er i dag ryddet op på arealet, hvor Dan Gødning A/S og Nagro A/S havde gødningstanke og tanke med palmeolie stående tæt. Arealet er blevet renset og nyt jord er kørt på. Men samtidig bliver undergrunden renset via pumpeanlæg, så de sidste rester af kvælstof bliver fjernet. Foto: Peter Leth-Larsen

Der er endnu ikke afleveret en ansøgning om byggetilladelse til nye tanke på Møllebugtvej, men borgmester Jacob Bjerregaard (S) forventer, at den dukker op. Dan Gødning A/S råder stadig over arealet, hvor virksomheden kan opføre tanke efter samme foreskrifter som tidligere.

Fredericia: Mågerne hersker lige nu over det store tomme areal, som Dan Gødning A/S stadig lejer af havneselskabet ADP A/S, men borgmester og næstformand i havneselskabet ADP A/S Jacob Bjerregaard forventer, at tankanlægget genrejses. - Vi har hele tiden haft en lejeaftale med Dan Gødning på arealet, og jeg har en forventning om, at de vil etablere tankanlægget igen, siger borgmester og næstformand i ADP A/S Jacob Bjerregaard. Der er endnu ikke indgået en endelig aftale med Dan Gødning, men der forhandles, bekræfter direktør for Dan Gødning A/S Kenneth Frederiksen. Kenneth Frederiksen har overtaget direktørjobbet i Dan Gødning A/S efter direktør Sven G. Andersen, som var direktør, da tankanlægget brød sammen på grund af en svag svejsning og en overfyldt tank. Sydøstjyllands Politi besluttede, at der ikke kunne rejses en straffesag i forhold til ansvaret for ulykken.

Jeg har ikke hørt, at der skulle være ønsker om en anden placering, og der er heller ikke ændret på lejeaftalen, som vi har med Dan Gødning, så arealet er deres, og det er op til dem at beslutte, om de vil genrejse tankanlægget Borgmester og næstformand i ADP A/S Jacob Bjerregaard.

Dan Gødning A/S har stadig faciliteter og administration på Møllebugtvej, og betaler husleje til ADP A/S for det store areal, hvor tankanlægget lå. Der er god dialog om retablering af tankanlægget bekræfter både næstformand i ADP A/S borgmester Jacob Bjerregaard og direktør Kenneth Frederiksen, Dan Gødning A/S. Foto: Peter Leth Larsen

Placeringen på plads Der er endnu ikke søgt byggetilladelse til nye tanke, men Jacob Bjerregaard håber på en god aftale i et nyt set-up. Det vil efter avisens oplysninger alene blive med gødningstanke. Palmeolietankene vil ikke blive retableret. - Er det på plads, at det er på den nuværende placering på Møllebugtvej, at Dan Gødning vil rejse tankene? - Jeg har ikke hørt, at der skulle være ønsker om en anden placering, og der er heller ikke ændret på lejeaftalen, som vi har med Dan Gødning, så arealet er deres, og det er op til dem at beslutte, om de vil genrejse tankanlægget, siger Jacob Bjerregaard. Der var i forbindelse med storbranden kritik af tankenes tætte placering, som var med til at udløse en dominokatastrofe, efter den første tank kollapsede, og tonsvis af gødningsvand strømmede ud. Der er ifølge direktør i Dansk Brandteknisk Institut Ib Bertelsen ikke lavet nye bestemmelser for tankanlæg efter ulykken, men borgmester Jacob Bjerregaard slår fast, at der ved nyopførsel af tankanlægget vil være stor opmærksomhed på, at en lignende ulykke ikke kan ske. - Det var en helt ekstrem hændelse den aften, hvor alt, der kunne gå galt, gik galt, siger Jacob Bjerregaard.

Sådan så det ud på arealet den 4. februar. Tanke var kollapset, palmeolie og gødningsvand flød mellem hinanden. Arkivfoto: Mette Mørk

Ikke nye krav Det vil være Fredericia Kommune, som skal give byggetilladelse til Dan Gødning, og der vil ikke umiddelbart blive stillet andre krav end tidligere, oplyser afdelingsleder i miljøafdelingen Inger Pabst. - I forhold til nye tankanlæg med gødningsprodukter vil eventuelle krav til placering afhænge af bestemmelser i lokalplanen. I forhold til miljøkrav er der ikke sket ændringer, og de øvrige myndighedskrav vil afhænge af, hvad der ansøges om, oplyser Inger Pabst. - Ville man kunne pålægge en anden form for kontrol - altså at der ikke kun skal være egenkontrol af tankene og påfyldning, som det var tilfældet før branden? - Det er virksomhedens ansvar, at driften ikke medfører en uacceptabel påvirkning af omgivelserne. En ny miljøgodkendelse vil ligesom den gamle også være baseret på krav om egenkontrol og registrering af egenkontrol, konstaterer Inger Pabst.

Ingen risikovirksomhed Formand for miljø- og teknikudvalget Christian Bro (S) pointerer, at kommunen er tilsynsmyndighed, men at der er egenkontrol for virksomheden, fordi der ikke er tale om en risikovirksomhed. - Derfor ligger ansvaret for kontrol hos virksomheden selv, og det er der ikke blevet ændret på. Til gengæld tror jeg, at Dan Gødning-branden var med til at stoppe et forslag om, at gødningstanke kom helt uden for kommunernes kontrol, som der blev rejst forslag om for et par år siden, og det er i hvert fald positivt, siger Christian Bro. Fredericia Kommune skal efter reglerne udføre jævnlige miljøtilsyn på virksomheden, hvor der tjekkes op på virksomhedens egenkontrol og sikres, at der ligger procedurer og instrukser for arbejdsprocesserne. Trekantområdets Brandvæsen vil være i dialog med Dan Gødning omkring det brandtekniske, hvis der skal bygges nye tanke. - Men branden har ikke umiddelbart givet anledning til ændring af love, bekendtgørelser eller forskrifter, efter mine oplysninger, oplyser beredskabsdirektør Jarl Vagn Hansen.