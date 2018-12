Borger opdagede mistænkelige mænd - og så stak de af. Læs dagens døgnrapport

Voldelige mænd på Old Irish Pub og mistænkelige mænd i en carport. Weekenden bød på lidt af hvert for politiet i Fredericia.

Fredericia: Søndag aften klokken 20.22 opdagede en beboer på Regulusvænget, at lyset til hans carport tændte. Da han kommer derud, ser han to mænd stå derude. De løber efterfølgende fra stedet, og da der i Fredericia har været flere indbrud i løbet af weekenden - og den seneste tid generelt - vil Sydøstjyllands Politi gerne tale med vidner, der kan være med til at opklare, hvem de to mænd er.

Der er kun signalement på den ene, som beskrives således: Mand, cirka 175-180 cm høj, han var iført mørkegrå bukser og en mørkegrå hættetrøje, som han havde trukket op foran hovedet.

Det blev en dyr tur i Føtex i Prinsessegade for en 59-årig mand fra Fredericia. Lørdag klokken 13.30 forsøgte han at forlade dagligvarebutikken med et indpakket fjernsyn, men bliver så tilbageholdt. Fjernsynet havde en værdi på 3000 kroner, og manden kan så forvente en bøde på det dobbelte.

Lørdag klokken 00.15 havde en 35-årig mand fra Fredericia svært ved at holde hænderne i ro. Han tog fat i kraven på en dørmand på Old Irish Pub og skubbede ham efterfølgende. Manden er nu blevet sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. Søndag klokken 02.45 blev politiet igen kaldt ud til Old Irish Pub, og de kunne her sigte en 25-årig mand fra Fredericia for at have kastet med et krus - fyldt med øl - efter en anden gæst på stedet. Han er nu sigtet for overtrædelse af restaurationsloven.