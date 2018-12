Bokseklub får støtte til at holde drenge i ringhjørnet frem for gadehjørnet

Fredericia: Hellere hænge i et ringhjørne end på et gadehjørne.

Dét er en af tankerne bag bokseklubben AK Heros' sociale projekt, hvor store drenge og unge mænd fra blandt andet Korskærparken bliver tilbudt at være med til træning. Ideen er at de skal bruge deres energi på noget sundt i stedet for noget skidt.

- Egentlig er det ikke "et projekt", for sådan har vi altid gjort, siger klubformand Knud Wagner.

Og det er netop dét, der gør, at Nordea-fonden sagde ja, da klubben for nylig ansøgte om støtte til indkøb af nyt grej.

- Nogle af vores sandsække er så slidte, at de er ved at falde fra hinanden og kun holdes sammen af gaffatape. Sådan er det også med andet grej. Vi har brug for noget nyt, siger Knud Wagner, som derfor meget gladeligt tog imod 12.300 kroner fra fonden. Beløbet dækker to tredjedele af klubbens ansøgning.

- Vi vil gerne støtte gode projekter. Og det her er et godt projekt. Her er både sundhed og motion, her er en god kultur, og så hjælper klubben unge, som det ellers kunne gå skævt for, siger filialdirektør fra Nordea i Fredericia Christian Blittrup, som på fondens vegne overrakte pengene.