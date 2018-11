Bøvl med trafiklys efter spærring på Strandvejen

Der var kø på Strandvejen fredag eftermiddag efter bruddet på vandledningen. Trafikken blev ledt over i to kørebaner, men trafiklyset ved Strandvejen og Vestre Ringvej var i uorden.

Fredericia: Fredag eftermiddag var der kø på Strandvejen, efter at indfaldsvejen natten til torsdag blev spærret på grund af det store brud på en vandledning under vejen.

Mens Trefor Vand har arbejdet på at finde bruddet, blev trafikken ledt over i de to kørebaner nærmest vandet.

- Udfordringen har været at få trafikken til at glide på en hensigtsmæssig måde. Det gør vi i samarbejde med politiet, Fredericia Kommune og vores entreprenører, og vi satte også en korrekt afspærring op, siger Lars Skjerning, som er vandforsyningschef hos Trefor Vand.

Bruddet på vandledningen, der er 35 cm i diameter, medførte store huller i asfalten. Det gav også problemer med trafiklyset ved Strandvejen og Vestre Ringvej, der normalt styres af, om der holder biler i kø.

- Normalt er lysreguleringen styret af, om der holder biler i kø i vognbanerne. Derfor kunne styringen i signalerne ikke køre rigtig. Det har givet kø dernede. Så man var nødt til at tage den normale styring ud af drift, siger Lars Skjerning.