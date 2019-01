Børneteater skyder sæsonen i gang på Fredericia Teater

Fredericia: Lørdag den 26. januar kl. 10.30 åbner teatersæsonen for de mindste, når Faster Cool spiller forestillingen "Mirakolinas fodbad". Det sker i den lille sal på Fredericia Teater og er for de 3-7 årige og deres voksne. "Mirakolinas fodbad" er en livsbekræftende, sjov og poetisk forestilling med film-animation, musik, vand og magi.

Mirakolina elsker alt, der har med vand at gøre. Hun er i sit es, når hun har sine fødder i fodbad, for under vandet bliver hendes fødder til en havfruehale. En dag kommer vandnørden Jacques forbi tiltrukket af hendes sang. Han lejer sig ind hos Mirakolina og opdager ved et tilfælde, at hun er en havfrue.

Billetter købes på biblioteket eller via hjemmesiden. /exp