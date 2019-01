Boat Show 2019 sætter fokus på småbådsfiskeri

Nyt område dedikeret til småbådsfiskeri bliver en spændende "legeplads" for fiskeentusiaster på bådudstillingen i Fredericia.

Fredericia: Om en måned åbner hele Danmarks indendørs bådudstilling - Boat Show i Fredericia - og i år sættes der ekstra fokus på småbådsfiskeri. Småbåde defineres typisk som både under syv meter i længden. Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra Messe C, Fredericia.

- Vi etablerer et stort område, som er dedikeret til småbådsfiskeri. Her kan man som besøgende se fuldt tilriggede trollingbåde, undersøge de nyeste aluminiumsbåde, få fingrene i de seneste grejnyheder, se relevant marineelektronik med videre, fortæller Lars Søndergaard, projektleder i Messe C Fredericia.

En af udstillerne i det nye område er Effektlageret fra Horsens, som tilbyder fiskestænger, hjul, liner, blink, redningsudstyr, marineelektronik og meget andet.- Vi er nye i Boat Show-sammenhæng, men det nye tiltag med et småbådsområde var en oplagt anledning for os til at udstille, konstaterer Niels Munk-Madsen, direktør i Effektlageret.