Blog: Fredericia set med argentinske øjne - her julen hyggeligst og sødest

Fredag i sidste uge tog jeg med min danske familie for at se, hvordan julemanden tændte lysene i hele byens juleudsmykning. Sikke en skøn begivenhed.

Jeg var meget spændt, som et treårigt barn. Det er bare fordi, at vi ikke har sådan nogle ting i Argentina. Temperaturen er så høj i december, at det næsten er farligt at klæde sig ud som julemanden, folk kunne besvime med sådan noget vintertøj på. Så jeg nyder det virkelig, når jeg har en chance for at se noget så sødt og veludført som sidste weekend.

I mine øjne, eftersom der er et miks af kulturer i Argentina, er den sande mening med julen og dens oprindelse forsvundet eller uklar. Og fordi staten ikke er adskilt fra den katolske kirke, er julen mere end andet en religiøs weekend.

Vi fejrer fødslen af Jesus-barnet. Det er grunden til, at argentinere er nødt til at have en julekrybbe som dekoration, i tillæg til al den udsmykning, der er taget fra landene på den nordlige halvkugle: som for eksempel sne, rensdyr, juletræer, julemandsfigurer og slæder.