Blev ramt af Fredericia: Historiefortæller flyttede hertil som 70-årig

Det blev Elbobladets kirkesider, der åbnede Fredericia for Vibeke Nasri, da hun efter 40 år i Kalundborg valgte at flytte til en ny by i en helt anden landsdel. Til gengæld har hun taget fæstningsbyen helt og holdent til sig og beriger også byens borgere med fortællinger om hendes mange spændende oplevelser gennem livet.

I øvrigt er selvsamme Thomas hovedårsagen til, at Vibeke Nasri har valgt at bosætte sig i fæstningsbyen.

Som 21-årig blev hun uddannet speditør hos Paul Lehmann i København, samme år blev hun gift og stod et år til søs sammen med sin mand, som var maskinmester, og 39 andre sømænd på et af rederiet J. Lauritzens tankskibe.

Fredericia: Det er de færreste, der i en alder af 70 år og efter 40 års bopæl i samme by rykker tilværelsen op ved roden og flytter til en ny by i en helt anden landsdel. Men nu er Vibeke Nasri heller ikke som de fleste.

- Jeg svømmer ret meget om sommeren, så Østerstrand gjorde stort indtryk på mig. Det samme gjorde selve byen, den meget nærværende historie og den smukke natur, så da jeg vendte hjem til Kalundborg, hvor jeg har boet i 40 år, begyndte jeg at tænke over, om jeg overhovedet skulle blive der, lyder det fra Vibeke Nasri.

- Min søn er uddannet maskinmester ligesom sin far, men arbejder i dag hos Energinet Danmark i Fredericia. Det var på et af mine besøg hos ham og hans familie i efteråret 2014, at jeg blev ramt af Fredericia, fortæller hun.

Som borger er man nødt til at handle og engagere sig, mener Vibeke Nasri. Hun har blandt andet været med til at skubbe til kommunens beslutning om at gøre adgangsforholdene mere handicapvenlige ved Østerstrand fra caféen til vandet. Foto: Peter Leth-Larsen

- Jeg ser ikke mig selv som religiøs, men jeg har min tro, og den er ikke blevet mindre af, at jeg i en årrække i vinterhalvåret boede i Luxor i Egypten omgivet af muslimer. Det gør noget ved én og ens trosmæssige ståsted at være omgivet af andre trosretninger, der er så faste i overbevisningen om, at deres tro er den eneste rigtige, siger hun.

- Og hvordan i alverden bærer man sig så ad med at skabe sig en helt ny tilværelse og netværk i en fremmed by, spørger du måske? Jo, ser du, man slår op på kirkesiderne i Elbobladet og så bemærker man den lille passage nederst i noterne "Alle er velkomne", og det tager du imod, siger Vibeke Nasri.

Når man første gang krydser Ækvator, er det tradition, at man bliver Ækvatordøbt. Billedet af Vibeke med sin søn, Thomas, er taget i begyndelsen af 1970?erne ombord et af J. Lauritzens tankskibe.

Årene i et arabisk land har desuden givet hende et godt kendskab til det arabiske sprog. Derfor hjælper hun frivilligt i byens sprogskole. Og så elsker Vibeke at synge.

- Da jeg havde min lejlighed i Luxor, diskuterede jeg ofte islam og kristendom med folk dernede. De er jo overbeviste om, at deres tro er den eneste rigtige, og alle vi andre er vantro. Det måtte jeg forklare dem, at det er vi altså ikke, siger hun.

Hun kommer hyppigt i kirkernes sognegårde til kaffe, sang og mange gode diskussioner om kirkens rolle, troens betydning og livet indimellem, og hun er ikke bange for at sige sin mening. Heller ikke over for andre trosretninger.

Spørger du Vibeke Nasri, om det er svært at flytte til en anden by, selvom dåbsattesten ikke er helt ny, er svaret nej. Men det kræver noget af dig, understreger hun.

- Jeg har holdt flere PowerPoint-foredrag om min jordomrejse ene kvinde med 39 sømænd, om mit liv i Egypten og om mine ture på krydstogt og på containerskib. Jeg har heldigvis masser af billeder og har også gemt mange breve helt tilbage fra mine jordomrejser i slutningen af 1960'erne. Jeg overvejer sågar at skrive en bog om mine oplevelser, siger hun med et smil.

Men Vibeke er nok allermest og allerbedst en historiefortæller. Med et liv, der har budt på flere ture rundt om jorden, 40 år som lægesekretær og i en årrække en pensionisttilværelse halvvejs plantet i Luxor, er Vibeke et skatkammer af gode historier og oplevelser. Og dem deler hun gerne ud af.

Borgerpligt at engagere sig

- Nu er jeg typen, der handler, og det kræver det. Jeg går med Kræftens Bekæmpelse om sommeren, og jeg går til mange foredrag. Jeg lærer både noget om naturen, området og byens historie, og på den måde møder jeg jo også en masse mennesker, siger hun med et smil.

Og hun nøjes ikke med at handle for sin egen skyld. Ser hun noget, der trænger til en forbedring, er hun ikke bleg for at kontakte kommunen for at få rettet op på det. Fx var det hendes ihærdighed, der skubbede til kommunens beslutning om at gøre adgangsforholdene mere handicapvenlige ved Østerstrand fra caféen og til vandet.

- Jeg har også sørget for, at vejskiltene herude er blevet mere læsevenlige for udefrakommende, siger hun og uddyber:

- Jeg synes, at man som borger har en pligt til at engagere sig og hjælpe til, hvis man ønsker forandringer og forbedringer, siger Vibeke Nasri.