Bilist overså scooter: 17-årig dreng røg på skadestuen

Døgnrapporten: Et vindue i en villa på Bøgeskovvej i Trelde blev brudt op af en tyv på et tidspunkt fredag aften mellem klokken 19.45 og 22.00. Sydøstjyllands Politi oplyser, at der er stjålet en Mac Pro computer.

Der er kommet lidt mere lys over sammenstødet fredag klokken 16.08 mellem en scooter og en bil på Nørrebrogade i Fredericia. Bilisten, en 38-årig kvinde fra byen, overså en 17-årig lokal dreng på scooter, da hun svingede til venstre ad Irisvej. Den 17-årige måtte på skadestuen, men er ikke kommet noget alvorligt til, melder politiet.