Fredericia: En kvinde kom af endnu ukendte årsager på gale veje, da hun tirsdag aften tog turen tværs over krydset Kolding Landevej/Vejle Landevej og landede ude på marken i sin bil.

TrekantBrand fik meldingen klokken 19.37, og da mandskabet kom frem, kunne de konstatere, at bilens front var godt smadret, og at kvinden havde taget turen et godt stykke ind på marken. Hun kunne dog selv kravle ud af bilen, lyder det fra Per Møller, indsatsleder ved TrekantBrand.

Ifølge indsatslederen kom kvinden fra Vejle-siden, ramte efterfølgende skiltene på Kolding Landevej og røg derefter ud på marken. Der var tale om en soloulykke, men der var i følge indsatslederen ikke glat på stedet. Kvinden blev efterfølgende kørt til tjek med ambulance, men ifølge Sydøstjyllands Politi skete der ved uheldet ingen personskade.

Efterfølgende ryddede det lokale beredskab op på stedet, og en kranbil kom og trak den smadrede personbil væk fra marken.