Biler bragede sammen i morgentrafikken - vejen kortvarigt spærret

Fredericia: Kort efter klokken otte modtog TrekantBrand en melding om et færdselsuheld på Prangervej. Da de nåede frem til stedet, viste det sig, at der var sket et harmonikasammensted i lyskrydset Prangervej/Jeppe Aakjærs Vej med i alt fire personer og tre biler impliceret.

Det var den bagerste bil, der havde ramt den forankørende, som så havde ramt den forreste. Umiddelbart var uheldet ikke så voldsomt, som den første melding gik på, men TrekantBrand spærrede dog vejen i 15-20 minutter for at få fjernet bilerne fra vejen samt få fejet og ryddet op.

Alle fire personer kunne selv komme ud ad bilerne, men der blev dog tilkaldt tre ambulancer, som fragtede flere af de implicerede til tjek på sygehuset.

Det oplyser Johnny Rasmussen, indsatsleder ved TrekantBrand.