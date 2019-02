Biler bragede sammen i kryds - en kom med på sygehuset

Fredericia: Fredag formiddag klokken 10.14 måtte TrekantBrand rykke ud til krydset Nymarksvej/Indre Ringvej i Fredericia, hvor der kort forinden var sket et færdselsuheld.

To biler var kørt sammen i krydset, og en af de implicerede måtte en tur med ambulancen for at blive tjekket. Der var i alt tre personer i de to biler, og alle tre var kommet ud af bilen, da det lokale brandvæsen nåede frem til stedet.

Begge biler blev kørt ind til siden, og vejen var kortvarigt spærret, mens ambulancefolkene arbejdede på stedet.

Indsatsleder ved TrekantBrand Ulrik Strehle kan ikke oplyse, hvordan uheldet opstod eller hvem, der ramte hvem.