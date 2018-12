Besværlig vej fra ruin til boliger

Fredericia: I mange år har den gamle vandværksbygning ligget hen som en mere og mere forfalden ruin i Kongens Port. Siden Fredericia Kommune for 10 år siden trak børnene ud af bygningen for at samle daginstitutioner i den store institution på Østervold, har ejendommen stået hen.

Flere byrådsmedlemmer har gennem årene peget på, at bygningen skulle sælges, men det lykkedes først i 2015 at få sagen på dagsordenen. Dermed sluttede trængslerne ikke, for så skulle Slots- og Kulturstyrelsen afgøre, hvad der måtte ske.