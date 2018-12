Besøgstallet stiger og stiger - Madsby Legepark fik besøg af 380.000 gæster

I 14 år er antallet af besøgende i Madsby Legepark steget og steget. 2018 er således også blevet et rekordår, og hvis tilsvarende flere lægger vejen forbi i næste år, kan besøgstallet runde 400.000.

Fredericia: I 2017 hed tallet 350.000 gæster. I 2018 lander tallet på 380.000 gæster. Tilstrømningen til Madsby Legepark stiger år efter år, og selvom gæsterne ikke lægger tilsvarende lige så mange penge i legeparken, er det en positiv udvikling. - Det giver mere arbejde, men det er vi kun glade for. Det er jo det, vi er her for, lyder det fra Kim Ekstrøm, teamleder i Madsby Legepark. Han har været ansat siden 1996, og ifølge ham har der tidligere været en årlig stigning i besøgstallet på mellem 5.000 og 10.000 gæster.

Broerne tæller De seneste år er det tal eksploderet til 20.000-30.000 flere gæster om året. Tricket til at få talt gæsters besøg i en park, hvor der ikke betales entré, er simpel. Hver gang, man går over en af parkens tre broer, bliver man talt. Du bliver altså talt en gang, når du går ind, og en gang, når du går ud. Der er en vis usikkerhed ved den metode, da man kan gå ind og ud flere gange og på den måde tælle for flere. Omvendt er der de, der går ud af parken udenom broerne. - Når vi har lavet vores stikprøvekontroller, så har tallet vist sig at holde stik. Så vi anslår, at de 380.000 gæster holder meget godt stik, siger Kim Ekstrøm. I 2018 har det især været den varme sommer, der har tiltrukket gæster til Madsbyparken, men ydertidspunkterne - foråret og efterår - har også været med en god portion besøgende.

Ikke flere penge Selvom parkens medarbejdere altid er glade for mange gæster, er der dog en grænse. - Når vi har 6000 besøgende i løbet af sådan en dag, så er det lige, hvad vi kan klare. Vores opgave er at sørge for, at gæsterne er her så lang tid som muligt og at gøre vores ting så attraktive, at de gider bruge dem, fortæller teamlederen. Han kan dog ikke se, at gæsterne poster væsentlig flere penge i deres besøg. Der er altid indtægter fra en is, en tur i toget eller bådene. - Men vi har næsten samme mængde penge til væsentlig flere gæster, siger Kim Ekstrøm. En af de ting, gæsterne kan glæde sig til i 2019, er en 'hoppeø'. Madsby Legepark modtog i efteråret en stor donation på 250.000 kroner fra Købmand Herman Sallings Fond, som skal bruges på syv trampoliner og en bro.