Beruset fredericianer tog sig en gåtur på motorvejen: Skulle samles op af konen

Sønderborg/Fredericia: En 45-årig mand fik lørdag aften den idé, at han skulle på vandretur på motorvejen.

Manden havde været til en forsinket julefrokost i Sønderjylland, og mens konen var på vej fra hjembyen Fredericia for at hente ham, mente han tilsyneladende, at det ville være belejligt at bevæge sig ned på Sønderborgmotorvejen for at blive samlet op.

Klokken 22.04 modtog Syd- og Sønderjyllands Politi anmeldelsen om, at manden befandt sig på motorvejen i nordgående retning, og godt 20 minutter senere kom de i kontakt med ham.

Patruljen samlede ham op og kørte ham til den næste afkørsel, hvor konen blev instrueret til at hente ham.