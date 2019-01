Beredskab holder vejret efter varsel om storm og højvande - men tror, Fredericia slipper

Indsatsleder Per Møller Jensen fra TrekantBrand holdt tirsdag morgen løbende øje med varslerne fra DMI og højvandstabellerne. Af dem fremgik det, at højvandet topper kl. 9 onsdag morgen, men med 120 cm over dagligt vande. Det skulle ikke give problemer. Foto: Nana Hanghøj

10.000 sandsække ligger klar til, at folk kan hente, hvis der skulle blive problemer med højvande i løbet af det næste døgn. Indsatsleder hos TrekantBrand følger situationen og afdelingsleder på entreprenørgården følger med.

Fredericia: 2019 er blevet blæst i gang med kraftige vindstød, som både fik bilist på motorvejen til at miste herredømmet, og afdelingsleder i Fredericia Kommunes driftsafdeling Bo Christiansen til at blive bekymret over situationen. - Lige nu er det mest vinden, jeg holder øje med. Der kommer nogle alvorlige vindstød, som kan risikere at tage et træ eller flere med sig, siger Bo Christiansen. DMI varslede allerede nytårsaften, at nytåret ville blive blæst i gang med vindstød op til stormstyrke over Fredericia. Oven i blev der varslet om risiko for forhøjet vandstand. - Det er TrekantBrand, som overvåger situationen og giver os besked, hvis vi skal gøre noget, men indtil videre ser det ud til, at Fredericia går fri, siger Bo Christiansen.

Det ser ikke ud til, at højvandet giver problemer. Lige nu er det mere vinden, jeg er bekymret over. Afdelingsleder i driftsafdelingen Bo Christiansen, Fredericia Kommune

Dannebrog skal til tops nytårsdag, og det kom det også med lidt besvær i blæsten på Rådhuspladsen tirsdag morgen. Michael og Martin fra TrekantBrand fik flaget hejst, men opgav at hejse det på brandstationen på grund af de hårde vindstød. Foto: Nana Hanghøj

10.000 sække klar Samme melding lyder fra indsatsleder fra TrekantBrand i Fredericia Per Møller Jensen. - De prognoser, vi har fået fra DMI, viser, at vandstanden kl. ni onsdag morgen vil være på 120 cm over daglig vande, og det skulle ikke give problemer, men vi følger det selvfølgelig tæt, siger Per Møller Jensen. Da beredskabet senest var på mærkerne overfor højvandsituationen nåede vandstanden op på 145 cm over dagligt vande. Det var i oktober 2017. - Det gav problemer for et enkelt sommerhus på fladstranden i Bøgeskov. Vandet steg helt op over soklen, men stoppede et par centimeter før, fortæller Bo Christiansen. I forbindelse med stormflodsvarslet den gang blev der fyldt masser af sandsække. - Vi har 10.000 sække stående klar på brandstationen på Prangervej, og vi er selvfølgelig klar til at køre ud at spærre af eller hjælpe på anden vis, hvis vi bliver kaldt. Men hvis prognoserne holder, så topper det først onsdag morgen, hvor folk er mødt ind på arbejde, siger Bo Christiansen.

Følger nøje med Per Møller Jensen er indsatsleder i både Fredericia og Middelfart kommuner, og prognoserne fra DMI tegnede tirsdag middag mest truende i sommerhusområdet ved Båring Vig og Varberg. - Men det er svært at spå om, og vi kan ikke gøre andet end at følge situationen tæt, siger Per Møller Jensen. Både Fyns Politi og Syd- og Sønderjyllands Politi valgte tirsdag at nedsætte LBS - lokale beredskabsstabe, mens Sydøstjyllands Politi ikke generelt har taget det skridt. - I Kolding koordinerer man indsatsen mellem kommune og beredskab, for det er umiddelbart der, det ser ud til at blive værst i vores område, siger vagtchef Klaus Hansen, Sydøstjyllands Politi.