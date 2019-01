Bent Jensen køber foderfabrik: Skal fyldes op med T.Hansen-varer

De tidligere produktions- og lagerbygninger hos Aller Petfood på Fabriksvej er købt af Bent Jensens ejendomsselskab for syv mio. kroner. Den skal fungere som lagerbygning til T.Hansens reservedele, mens centrallageret i Middelfart bliver optimeret med nyeste teknologi.

Fredericia: I december købte T. Hansen-ejer Bent Jensen via sit ejendomsselskab Ejendomsselskabet af 16.12.2010 ApS den nedlagte foderfabrik Aller Petfood A/S på Fabriksvej i nordbyen. Ifølge Tinglysningen.dk for syv millioner kroner.

Produktionen af foder blev lukket ned for år tilbage, og produktionshal og lager har stået tomme hen siden 2015, mens administrationen for Aller Petfood stadig har haft og vil have til huse i bygningen.

Nu skal fabrikshal og lager fyldes med lagervarer fra T. Hansen.

- Og du skal ikke til at handle med dyrefoder?

- Nej det skal jeg ikke, griner Bent Jensen og fortsætter:

- Det handler alene om, at vi har behov for ekstra lagerplads. Der er mange gode kvadratmeter i bygningen, og den stod til salg, og så købte vi, siger Bent Jensen til Fredericia Dagblad.

Bygningen er ved at blive gjort klar til at kunne fungere som lager for reservedele fra T.Hansen-virksomheden.

- Det er relativt lidt, vi skal gøre, men noget skal der ske, og det er vi i gang med, for vi har brug for pladsen, siger Bent Jensen.