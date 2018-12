Bedre infrastruktur i DanmarkC godt på vej

Trafik- og erhvervsudviklingen i DanmarkC har været under lup i 2018, og på årets sidste møde fik By- og Planudvalget en status.

Fredericia: På årets sidste møde i By- og Planudvalget onsdag 19. december fik udvalget en status på analysen af trafik- og erhvervsudviklingen i DanmarkC, som blev sat i gang i begyndelsen af året.

- Efter krisen er det gået stærkt med udviklingen i DanmarkC, og vi har haft lidt svært ved at følge med. På udvalgsmødet fik vi en status. Så nu kan vi begynde at kigge på, hvad der skal til for at løse nogle af de udfordringer, som udviklingen i området har ført med sig, siger formand for By- og Planudvalget, Steen Wrist Ørts.

Analysen giver udvalget et godt grundlag for at prioritere de 15 millioner kroner der er afsat for 2020/2021.