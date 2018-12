Beatles-musical var en god ide - 10.000 har allerede købt billet

Fredericia: Fredericia Teater og Maestro Productions kommende musical "She loves You" med musik af Lennon og McCartney, som får sin verdenspremiere på Fredericia Teater den 11. oktober 2019, har allerede rundet 10.000 solgte billetter. Derfor forlænges spilleperioden i Fredericia med en uge, så forestillingen kan opleves frem til den 3. november 2019.

Musicalen, som er baseret på John Lennon og Paul McCartneys fantastiske numre fra Beatles-årene 1962-70, spiller ind i november - indtil videre til den 3. november 2019.

Producenterne, Søren Møller fra Fredericia Teater og Mikkel Rønnow fra Maestro Productions er overvældede over den flotte modtagelse:

- Det er fuldstændig fantastisk, at "She loves You" er kommet så godt fra start. Vi har fået ekstremt mange positive tilkendegivelser på nyheden om, at vi har fået rettighederne til at lave verdenspremieren på en helt ny, historiedrevet musical med Lennon og McCartneys fabelagtige bagkatalog. Der er god grund til at glæde sig, siger de to i en pressemeddelelse fra Fredericia Teater.

"She Loves You" fortsætter efter spilleperioden i Fredericia på Det Kongelige Teaters Gamle Scene fra den 19. juni 2020.