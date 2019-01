Beatles musical forlænger igen - 15.000 har nu købt billet

Fredericia Teater og Maestro Productions musical "She loves you" har allerede solgt 15.000 billetter, så nu forlænges forestillingen for anden gang.

Fredericia: Fredericia Teater og Maestro Productions kommende musical "She loves you" med musik af Lennon og McCartney, som får sin verdenspremiere på Fredericia Teater den 11. oktober 2019 har nu knap ni måneder inden premieren rundet 15.000 solgte billetter. Derfor bliver spilleperioden i Fredericia nu udvidet med en uge for anden gang. Forestillingen fortsætter dermed frem til den 10. november 2019 på Fredericia Teater.

Der er stor glæde at spore hos de to producenter, Søren Møller fra Fredericia Teater og Mikkel Rønnow fra Maestro Productions:

- Sikke en start på 2019. Vi er helt på toppen over allerede for anden gang at måtte forlænge spilleperioden på "She loves you". Vi glæder os til efteråret, og det kan publikum også roligt gøre, fortæller producenterne Mikkel Rønnow og Søren Møller i en pressemeddelelse fra Fredericia Teater.

"She loves you" spiller på Fredericia Teater fra verdenspremieren den 11. oktober 2019 indtil den 10. november 2019, inden forestillingen tager til København, hvor den har københavnerpremiere den 19. juni 2020 på Det Kongelige Teaters Gamle Scene.