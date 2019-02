Bal, bryllup, banko og borgermøder: Men der skal nyt blod til i forsamlingshusene

Ikke mindst i 1960'erne og nogle årtier frem var der liv og glade dage - eller alvorlige miner - i de danske forsamlingshuse. Siden er det gået tilbage. Hvordan ser det ud i husene i Fredericia Kommune?, spørger Fredericia Dagblad. Her borgermøde i 1975 i Egeskov Forsamlingshus om lossepladsens fremtidige placering. Foto: Allan Simonsen for Fredericia Dagblad, Lokalhistorisk Arkiv for Fredericia og Omegn