Fredag aften låste det opsagte personale af for sidste gang. Selskabet bag 222 Fætter BR-butikker og 73 Toys "R" Us-varehuse går ned. Legetøj kan byttes i andre filialer lidt endnu. Gavekort og mærker er nu værdiløse.

Fredag: En konkurs ramte fredag Nordens største kæde af legetøjsbutikker og lukkede BR i Fredericia. Samme skæbne overgik BR i en lang række andre byer samt i yderligere nogle lande. Det betyder, at kunder som minimum må til Kolding for at bytte julegaver, mens gavekort og BR-mærker nu er værdiløse. Samtidig er der kun få dage at handle i. Nemlig året ud. Kuratorerne i boet i selskabet bag BR og legetøjsvarehusene Toys "R" Us arbejder dog på at få arrangeret ophørsudsalg i visse butikker i januar. Detaljerne er ikke på plads, oplyser fungerende pressetalsmand for dette selskab, Top-Toys, Lars Bo Kirk, til Fredericia Dagblad.

Her er der åbent lidt endnu: I hvert fald året ud kan man herhjemme købe og bytte i disse BR-butikker og Toys "R" Us-varehuse. Men ikke få pengene tilbage. Gavekort og Fætter BR-mærker er derimod værdiløse, oplyser selskabet bag kæderne, Top-Toy.BR:



Kolding Storcenter, Rosengårdcentret i Odense, Bruuns Galleri i Aarhus, Randers Storcenter, Borgen i Sønderborg, Algade i Aalborg.Rødovre, Frederiksberg Centret, Ro's Torv i Roskilde, Nykøbing Falster.



Toys "R" Us:



Kolding, Odense, Tilst ved Aarhus, Esbjerg, Holstebro, Viborg, Aalborg.



Næstved, Gentofte, Holbæk, Slagelse, Fields i København, Taastrup, Rødovre.

BR blev grundlagt i Roskilde i 1950 og voksede siden eksplosivt.

Var nødlidende længe Top-Toys bestyrelse har selv indgivet begæringen om konkurs til skifteretten. Selskabet blev 30. november i år begæret under rekonstruktion. Som en del af denne redningsplan har man herefter afsøgt muligheden for frasalg. Det er ikke lykkedes at finde en løsning. Selskabets kuratorer oplyser, at man nu skal i dialog med kreditorerne om, hvad der skal ske med boet. - Vi var kommet langt, havde fået godkendt vores plan og har arbejdet i døgndrift på at skabe rammerne for en rekonstruktion af Top-Toy, skriver selskabet ifølge Ritzau i en pressemeddelelse fredag. - Men i dag må vi erkende, at vi på grund af et svigtende julesalg ikke længere er i stand til at fortsætte rekonstruktionen, udtaler Top-Toys administrerende direktør, Per Sigvardsson.

Flere hundrede filialer Ifølge en talsmand for konkursboet er over 3000 medarbejdere blevet opsagt, og ledelsen er trådt tilbage. Der er 222 Fætter BR-butikker i seks lande. 77 herhjemme. Derudover et tocifret antal i Sverige, Tyskland, Norge og Finland. Der er også en BR på Færøerne. Toys "R" Us har 73 varehuse i fem lande. 20 i Danmark og et lignende antal i Sverige og Norge. Derudover er der 3 i Island og 8 i Finland. Top-Toy har hovedkvarterer i Vallensbæk ved København og i Hong Kong. I 2016 blev kapitalfonden EQT medejere af den familiestiftede og -ejede kæde.