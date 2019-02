Autohuset Vestergaard bygger værksted om for 1,5 millioner kroner

Fredericia: Autohuset Vestergaard på Strandvejen bygger i disse uger om for 1,5 millioner kroner.

Årsagen er, at Volvo er i gang med en større ændring af, hvordan man modtager sine kunder på værkstedet. Det betyder, at Volvos værksteder fremover skærer et mellemled væk, så kunderne vil have en direkte kontakt med deres mekaniker eller servicetekniker, som det hedder i branchen. I dag bruger serviceteknikerne en større og større del af deres tid på at fejlsøge.

- Meningen er at skabe en relation mellem kunden og den personlige servicetekniker, så man kender den, der laver sin bil. Den bedste sammenligning, jeg har hørt, er, at når man tager til lægen, så vil man også hellere tale med lægen end lægesekretæren, fortæller servicechef Daniel Rasmussen.

Derfor vil man tale med sin servicetekniker, når man bestiller tid til bilen, afleverer nøglen og får sin faktura.