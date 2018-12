Arriva om DSB-værksted i Fredericia: Intet er afgjort

I slutningen af 2020 overtager Arriva driften af tog på Odense-Svendborg-ruten, som i dag vedligeholdes på et DSB-værksted i Fredericia. Medarbejderne overdrages til Arriva, som har værksted i Struer.

Fredericia: Arriva har endnu ikke afgjort, om selskabet drive værksted i Fredericia.

Det siger selskabets vedligeholdelseschef Carsten Holm Hansen, efter at Arriva har vundet udbuddet af togdriften af Odense-Svendborg-linjen fra 2020. Togsættene på den linje vedligeholdes i dag på DSB's værksted på Egumvej i Fredericia.

- Vi holder fast i vores værksteder i Varde og Struer, siger Carsten Holm Hansen.

Men han kan ikke komme med flere detaljer om værkstedsstrukturen for Arriva, efter at selskabet torsdag vandt udbuddet på ruterne Vejle-Struer og Odense-Svendborg plus togtrafikken i Midtjylland fra 2020 til 2028.

Først skal kontrakten godkendes, og derefter skal en "aktivitetsplan" godkendes af Transportministeriet.

- Under alle omstændigheder vil mekanikerne i Fredericia være omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven. Hvis de har været beskæftiget med vedligeholdelse af tog på de ruter, overdrages de til Arriva, som er den nye operatør, siger han.