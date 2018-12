Ansatte på kommunen er frustrerede over lynproces: Det er brud på aftaler

På få dage har tillidsfolk skullet sætte sig ind i og få inddraget kollegerne i, hvad forslaget til en organisationsændring betyder. Det har skabt frustration og nervøsitet for, at processen går for stærkt. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen

Medarbejderne har haft ganske få dage til at drøfte et forslag om en helt ny organisation i Fredericia Kommune. Det er brud på aftaler, påpeger flere tillidsrepræsentanter i høringssvar, som holdes tæt, inden byrådet på et lukket møde behandler indstillingen i aften. Fredericia Dagblad har smugkigget.

Fredericia: Blot fire dage har de godt 4000 ansatte og deres tillidsfolk i Fredericia Kommune haft til at sætte sig ind i et forslag til en omfattende organsiationsændring af deres arbejdsplads. I aften skal politikerne på et lukket byrådsmøde behandle forslaget og tage stilling til høringsvarene, som de har haft weekenden til at studere. 23 høringssvar er der ifølge avisens oplysninger indkommet til organisationsændringen, men processen har været og er officielt lukket, indtil byrådsmødet er afviklet i aften. Svarene bliver således først offentliggjort officielt, når byrådsmødet er overstået. Avisen har imidlertid haft lejlighed til at smugkigge i nogle af svarene, som blandt andet enslydende kritiserer den meget korte proces. Tillidsrepræsentanter giver udtryk for, at aftalen mellem ledelse og medarbejdere (MED-aftalen, red.) ikke er overholdt med hensyn til høringssvar - desuden bekymrer det, at politikerne også kun har et par dage til at gennemlæse høringsvarene. Det ligger i MED-aftalen, at der skal være tid til at sætte sig ind og drøfte tiltag, så alle kan blive involveret.

Fakta Informationen skal gives på et passende tidspunkt, på en passende måde og med et passende indhold, således at navnlig medarbejderrepræsentanterne sættes i stand til at foretage en passende analyse og i givet fald forberede drøftelsen.Uddrag af MED-aftalen mellem ansatte og ledelsen i Fredericia Kommune

Ændring rykket frem Byrådet tager i aften stilling til den omfattende organsationsændring, hvor Fredericia Kommune ifølge forslaget fremadrettet skal ledes af en direktør og fire koncerndirektører. Hver koncern skal have en række underområder med ansvarlige chefer. Der sker rokeringer og ændringer af områder og forvaltninger efter forslag fra konsulentfirmaet Muusman. Den nye organsation skal træde i kraft allerede 1. januar, hvor det ifølge flere høringssvar var meldt ud, at det først skulle ske per 1. marts. Også den beslutning vækker undren og uro blandt medarbejderne. Hele omorganiseringen skal resultere i en besparelse på otte millioner kroner, men der er ifølge kommunaldirektør Annemarie Zacho-Broe ikke tale om personalereduktioner, hvilket fællestillidsmand for HK'erne i Fredericia Kommune og næstformand i Hovedudvalget Helle Andersen tidligere over for avisen har noteret sig med tilfredshed. Avisen har mandag forsøgt at få en kommentar fra Helle Andersen i forhold til processen i sagen, men hun var mandag formiddag optaget af møder, så det har ikke været muligt at træffe hende før avisens deadline.

Tavse tillidsfolk Den korte høringsfrist vækker bekymring hos alle medarbejdergrupper, da det blandt andet har betydet, at flere faggrupper ikke har haft mulighed for at orientere deres bagland om forslagets indhold. Der er for flere medarbejdergrupper tale om store organisationsændringer, som man gerne ville have været medinddraget i drøftelsen af, men det har ikke været sket, fremgår det af svarene. Der er tale om en total organsationsændring, som har vist sig langt mere omfattende, end der var lagt op til på forhånd. Den hurtige proces betyder for nogle ansatte, at der er uklarhed over, hvem der skal være nærmeste leder per 1. januar. Også det skaber uro fremgår det af hørings-svarene. Avisen har været i kontakt med tillidsrepræsentanter, som ikke har ønsket at udtale sig, da sagen er lukket indtil byrådsmødet er afviklet. Det gælder også formand for Fredericia Lærerkreds Per Breckling, som henviser til næstformanden i Hovedudvalget Helle Andersen.