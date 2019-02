Ansætter udviklingskonsulent: Ekstra skub i sundhedshuset

Fredericia: Med ansættelse af specialkonsulent Anette Kidholm Filtenborg rykker Fredericia Kommune og region endnu tættere sammen for at skabe flere fælles løsninger til gavn for borgerne i Fredericia

- Sundhedshuset er med sundhedsministerens ord en spydspids blandt sundhedshuse i Danmark. Sundhedshuset skal derfor være et "laboratorium", for sammen har vi de rette kompetencer og ressourcer til at udvikle de rigtige nære sundhedstilbud. Stillingen som fælles udviklingskonsulent viser den store grad af tillid og vilje, der er i mellem parterne - sygehus, kommune og regionen, siger Fredericias borgmester, Jacob Bjerregaard. i en pressemeddelelse.

Anette Kidholm Filtenborgs primære opgave bliver at understøtte visionen for Fredericia Sundhedshus og være bindeled mellem den fælles styregruppe og de mange fagfolk og øvrige aktører i sundhedshuset.

Fredericia Sundhedshus er rammen om nye sammenhængende velfærdsløsninger i det nære sundhedsvæsen på tværs af region, kommune og private aktører.