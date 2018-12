Anlægsgartner forskønner Fredericia: Jesper overtog familiefirmaet og har nok at lave

Fredericia: - Jeg synes jo, det er sjovt at kunne køre forbi om 10, 20 eller 30 år og sige, det der har vi lavet.

Sådan fortæller ejer og direktør for Tefax, Jesper Bjerrisgaard, 42, om sit arbejde som anlægsgartner.

Tefax er et familiefirma, som har eksisteret siden 1988 og det gør en stor dyd ud af, at tingene skal være i orden, for konkurrencen for anlægsgartnere er hård.

- Der er en ganske fornuftig konkurrence, der er et par store virksomheder i Fredericia, der er nogle der ligger i nabobyerne, som også ynder at komme til Fredericia og lave noget. Og så er der et hav af mindre anlægsgartnere, som også kører rundt og udfører de opgaver, vi laver. Så ja, der er konkurrence, men konkurrence er sundt. Vi forsøger ikke at konkurrere 100 procent på pris, men på kvalitet og service. Det er det, vi sætter i højsædet, og det, synes vi også, afspejler sig, fortæller Jesper Bjerrisgaard.

Det var Jesper Bjerrisgaards far, Hans Peter Bjerrisgaard, der i 1988 startede Tefax på Bøgeskovvej, lidt uden for Fredericia. Dengang havde han fire ansatte. Jesper overtog i år 2000 firmaet efter sin far, og har siden da udvidet med flere ansatte, så de nu i dag er 12.

Jesper Bjerrisgaard har siden overtagelsen af Tefax haft nok at se til.

- Der har været nok at lave. I øjeblikket har vi travlt. Det tror jeg også, at der vil være et års tid endnu. Det er både virksomheder, boligforeninger og private, som får noget lavet, fortæller Jesper.

Han mener, at årsagen skal findes i, at når der er nogle penge i boligforeningerne til at lave renoveringer, så kommer der gang i hjulene, og samtidig bruger de private flere penge, end hvad de ellers ville have gjort.

- Så det gør jo, at der bliver bygget nye huse, og når der bliver bygget nye huse, så er der et marked for os, fortæller Jesper Bjerrisgaard.