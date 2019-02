Kolding/Fredericia: Torsdag formiddag gik der flere mænd i blå dragt og orange hjelm rundt ved biludlejningsfirmaet Bica Leasing på Trianglen.

Mændene var brandteknikere, der var ved at undersøge stedet efter en formentlig påsat brand, der brød ud natten til torsdag klokken 1.56.

Ifølge Ekstra Bladet er de formodede gerningsmænd allerede blevet anholdt. Mændene blev anholdt på motorvejen mellem Fredericia og Lillebæltsbroen i en taxa, skriver mediet på sin hjemmeside.

Vagtchef Jørn Lindhardt fortæller til Ekstra Bladet, at taxaen blev stoppet, mens den kørte i retning mod Fyn omkring klokken 6.

- Vi standsede faktisk bare bilen, som viste sig at være en taxa. De er alle blevet anholdt og sigtet for brandstiftelse i Kolding, hvor de havde sat ild til flere store, dyre biler hos et bil-leasingsfirma. En af bilerne er totalt udbrændt, siger Jørn Lindhardt.