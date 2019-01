Anhænger med 17.000 liter diesel væltede i rundkørsel - udslippet er begrænset

En bjærgningsvogn stod mandag morgen klar til at trække den forulykkede lastbil væk. Først skulle tankene dog tømmes, og i den væltede anhænger befandt sig omkring 17.000 liter dieselolie. I hele vogntoget var der plads til over 40.000 liter. Foto: Kathrine Jensen

Mandag morgen væltede en lastbil med diesel i rundkørslen Egeskov. Mandskab på stedet kæmpede for at holde brændstof-udslippet på et minimum. Tank med 17.000 liter lå på siden, og over 40.000 liter diesel skulle flyttes.

Fredericia/Egeskov: En Skanol-lastbil med en samlet diesel-last på over 40.000 liter var mandag morgen skyld i, at trafikanter til og fra motortrafikvejen ved Egeskov-rundkørslen - på Rute 28 - måtte finde en alternativ rute. Hele morgenen - og formentlig helt frem til middag - arbejdede beredskabet på at få bugt med både diesel, anhænger og lastbil. - Vi bestilte en slamsuger med det samme, og heldigvis har anhængeren nærmest skubbet jorden og skabt en fordybning, og derfra suges det diesel, der siver ud i en tynd stråle. Det er ikke særlig meget, der ender med at rende ved siden af, lyder det fra Jan Møller, indsatsleder ved TrekantBrand mandag morgen på stedet.

Kort efter TrekantBrands ankomst til rundkørslen ved Egeskov, blev en slamsuger rekvireret til at suge det dieselolie ud, der sivede fra den væltede lastbil. Indsatslederens vurdering er derfor, at udslippet er begrænset. Foto: Kathrine Jensen

Dybe hjulspor Det lokale brandvæsen modtog omkring 6.30 en melding om en større forurening, og kort tid efter ankomst valgte TrekantBrand at spærre næsten hele rundkørslen af. Inden klokken ni var det igen muligt for trafikanter, der kom fra Vejle-siden, at komme mod Fredericia gennem rundkørslen. Lastbilens anhænger var væltet om på siden, men hvad der præcis gik forud for ulykken, vides ikke. Der var dog mandag morgen tydelige, dybe spor i rundkørslens midte fra tankvognens dæk, og lastbilen har sandsynligvis været en tur igennem jordvolden, før den er kommet tilbage på asfalten, hvorefter den bagerste anhænger er væltet. Sydøstjyllands Politi kunne mandag morgen på pressebriefingen intet sige om, hvad der forårsagede tankvognens ulykke.

Uskadt chauffør Mandag morgen var både politi, brandvæsen, en bjærgningsvogn og miljøvagten til stede ved Egeskov for at holde dieseludslippet og uheldet i skak. Kort før klokken ni ankom en tom ekstra Skanol-lastbil, og medarbejdere fra Scania var ligeledes på stedet, da det var dem, der skulle forestå boringen af hullerne i tankene, så dieselen kunne flyttes. - Men vi skal også have tømt den forreste del (med omkring 25.000 liter diesel red.), for lastbilen kan ikke selv køre herfra, fortæller Jan Møller. Ifølge indsatslederen er lastbilchaufføren uskadt, og der er ingen meldinger om, hvor chaufføren var på vej fra og til, da uheldet skete. Mandag morgen forventede Jan Møller, at arbejdet og oprydningen efter uheldet, tidligst var ovre omkring middag. Derefter er opgaven at få gravet jorden af, der hvor lastbilen har lækket diesel. Den opgave påhviler et eksternt firma.

