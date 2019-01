Anders' nye liv i Fredericia begyndte med et indbrud: Det værste er, at jeg intet kan gøre ved det

- Følelsen er klam. Der har været andre i huset, som ikke skulle være her. Det lyder nok lidt kliché, men det er jo min opgave at beskytte hjemmet som mand. Og der føler jeg, jeg har fejlet, lyder det fra den 38-årige nu fredericianer.

Fredericia: Det, der skulle have været en frisk start for Anders Degn-Christensen og hans kæreste, er endt med at være noget, der bogstaveligt afføder mareridt.

Indbrudstyve havde, med værktøj, haft held med at bryde et kældervindue op og efterfølgende brække hængsel fri fra haspen. Vinduet er ikke mere end 30 gange 30 centimeter stort, men fra kælderen havde tyvene efterfølgende fri adgang til hele huset. De brød efterfølgende ind i det tilstødende anneks. Fra villaen stjal de alt fra lightergas til gamle baretter. Foto: Peter Leth-Larsen

Værdifulde dele

Anders ønsker ikke at dele med offentligheden, hvilken vej, han nu bor på. Dels fordi, han er nervøs for, at indbrudstyvene kunne finde på at vende tilbage og dels på grund af, at han arbejder på en psykiatrisk institution.

1. januar skulle parret starte deres fælles liv sammen, men det har givet skår i glæden, at årsskiftet blev markeret med synet af et endevendt hjem.

Igennem et 30 gange 30 centimeter stort vindue i kælderen kom indbrudstyvene ind i murermestervillaen. Her tog de sig tid til blandt andet at drikke et par øl - de tomme dåser lod de stå.

- Det værste er, at de har taget uerstattelige ting. De har blandt andet taget mit hundetegn, mine baretter og mine knive fra militæret. De var låst inde i et skab. Jeg kan huske, at jeg havde en oversergent, som sagde, at man kun mister sit hundetegn, hvis det bliver stjålet, eller hvis man kommer hjem i en kiste, fortæller Anders Degn-Christensen.