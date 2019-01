Analysen er jobcentret fortsætter: Adskillige delanalyser på vej i de kommende måneder

Fredericia: I april 2018 besluttede Fredericia Byråd at sætte 750.000 kroner af til en analyse af Fredericia Jobcenter. Arbejdet er nu godt i gang og forventes færdigt i løbet af foråret 2019. Det var i hvert fald indstillingen ved vedtagelsen, at arbejdet skulle være færdigt indenfor et år.

- Der kommer seks til otte delanalyser mere i løbet af vinteren og foråret - nok frem til omkring 1. maj, fortæller formand for social- og beskæftigelsesudvalget Peder Tind (V).

Resultaterne af analysen er imødeset med spænding fra mange sider. Løbende er der kommet flere delanalyser, hvoraf flere konklusioner er sat i værk.

Senest kom analysen af det rehabiliterende team, som er et forum, der giver anbefalinger i sager for at sikre, at borgere med komplekse problemstillinger får en tværfaglig og helhedsorienteret indsats. I delanalysen blev seks borgere, 10 leder fra blandt andet jobcentret og familie- og omsorgsafdelingen sammen med 13 ansatte og borgervejledere interviewet.