Analyse anbefaler øget fokus på borgermotivation og tværfaglighed

Etablering af et samarbejdsforum, øget fokus på borgermotivation og klar og tydelig kommunikation er blandt anbefalingerne til Rehabiliteringsteamet i Fredericia Kommune.

Fredericia: Social- og Beskæftigelsesudvalget har fået præsenteret den seneste rapport fra Analyseenheden, der arbejder med at undersøge og forbedre beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune. Denne gang er det rehabiliteringsteamet, der er blevet analyseret. Teamet arbejder tværfagligt for at sikre, at borgere med komplekse problemer får en helhedsorienteret behandling og på sigt en god tilknytning til arbejdsmarkedet. - Vi er meget optaget af, at så mange borgere som muligt får en god tilknytning til arbejdsmarkedet. For at lykkedes med det, er det vigtigt, at vi bliver endnu stærkere på det tværfaglige samarbejde, får fokus på at udvikle nye kompetencer sammen med borgerne og bliver mere lyttende og inddragende, siger Peder Wittendorf Tind, formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Mere samarbejde Analyseenheden kommer i alt med 14 anbefalinger til det fremadrettede arbejde - og fokus på det tværfaglige samarbejde er en af dem. Analysegruppen foreslår, at der nedsættes et samarbejdsforum, der skal sikre et tæt samarbejde. - Jeg er glad for anbefalingen. Jeg er sikker på, at det vil øge borgernes oplevelse og udbytte ved rehabiliteringsmøderne, siger Søren Larsen, næstformand for Social- og Beskæftigelsesudvalget. En af Analyseenhedens klare anbefalinger er, at de mange borgerforløb skal tage udgangspunkt i den enkelte borgers motivation og jobønsker.

Fremtidens jobcenter - Vi har i byrådet en vision om at skabe et jobcenter, der matcher tiden. Det skal ske sammen med medarbejdere og borgere. Borgerne skal opleve at blive afklaret på en god måde og at de får udviklet nye kompetencer til et godt liv i fremtiden, siger Peder Wittendorf Tind. På mødet bad udvalget administrationen om et oplæg til en proces på arbejdsmarkedsområdet, der inddrager borgerne og sætter gang i debatten om anbefalingerne og fremtidens jobcenter.Social- og Beskæftigelsesudvalget vil på næste møde drøfte planen og sætte gang i processen, der kommer til at løbe hen over foråret.