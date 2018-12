Amerikanske embedsfolk har kig på Tommy Larsens opfindelse - nu kommer ministeren også

Han har arbejdet med bølgeenergi i 11 år og mener at have fundet opskriften på, hvordan man trække energi ud af Lillebælts' bølger. Han har selv smidt alle sine sparepenge i projektet, men har nu ikke flere penge.

Fredericia: Troen på bølgeenergi er ikke stor i Danmark. Det er i hvert fald, hvad opfinder og indehaver af bølgeenergivirksomheden Weptos, Tommy Larsen, oplever. Derfor er han glad for at få besøg af energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) i januar.

Interesse fra USA og Singapore

Men i øjeblikket er interessen for hans projekt blusset op igen. For tre uger siden havde Tommy Larsen besøg af tre embedsmænd fra den amerikanske Kongres' energiudvalg, som ville se bølgeenergianlægget. Det kom i stand via et opkald fra den amerikanske ambassade i København.

- Vi kan se interessen fra USA. De mener, vi burde etablere os derovre. Men jeg vil helst blive i Danmark. Derfor er det meget interessant, at energiministeren kommer her. Vi har brug for et partnerskab, der kan tilføre kapital, forklarer Tommy Larsen.

Han fortæller, ambassaden oplyste, at de havde hørt om Weptos i USA.

- For to år siden besøgte jeg National Renewable Energy Laboratory i Denver. I USA er man på vej til at fokusere mere på vedvarende energi. Der er også fokus på vindenergi, men bølgeenergi er den største energikilde, der endnu ikke er udnyttet, mener Tommy Larsen.

Der har også været interesse fra et selskab i Singapore, der opererer i Asien og USA.

- De viser stor interesse, og vi forventer besøg her i december, fortæller Tommy Larsen.