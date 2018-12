Alternativ folketingskandidat byder til møde om jobcenter

Fredericia: Folketingskandidat for Alternativet Søren Haastrup vil have sat lys på, hvordan Fredericia Kommunes jobcenter egentlig fungerer. Hvorfor er det, det går galt, når borgerne føler, at de ikke bliver hørt?

Han har derfor inviteret til borgermøde lørdag 2. februar 2019 kl. 14-17.

- Målet med mødet er at samle interessenter omkring jobcenteret - brugere, ansatte, politikere, forskere og blive klogere på, hvad det er, der sker. Det er sat op for, at alle skal have en stemme og mulighed for at komme med input. Mødet skal være et sted, hvor borgere sætter dagsordenen, så længe vi ikke skal diskutere enkeltsager altså sagsbehandle, pointerer Søren Haastrup.

Han har længe haft fokus på problemstillingerne omkring jobcenteret og den lokale social- og beskæftigelsespolitik.

- Jeg synes, vi har et ufattelig lavt informationsniveau her i Fredericia kommune, og derfor vil jeg gerne samle interessenter, så vi kan få lavet om på det, siger Søren Haastrup, som også håber at kunne koble eksterne eksperter på til at komme med indspark.