Afsløret på luftfoto - nu skal drivhus væk

Robert Hansens drivhus stikker et lille stykke op over komposithegnet ud mod Thorvaldsens Vej, men næstformand i by- og planudvalget Kenny Bruun Olsen (V) kan ikke se, at det kan genere nogen. Han mener, at reglen om at friholde fem meter fra vejskel er en af de ting, der skal ud af en ny lokalplan. Foto: Peter Leth-Larsen