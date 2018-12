Adventskalender i Christianskirken: Voldsomt drama i Bibelen

Torsdag den 13. december har jeg æren af at åbne dagens låge i Christianskirkens Adventskalender. Mit navn er Peter Nord Hansen. Jeg har i en lang årrække været ansat i Indre Mission og arbejder nu som vicegeneralsekretær og har kontor på hovedkontoret på Korskærvej med facade ud til Vejlevej.

Jeg synes, det er en spændende udfordring at skulle bidrage til årets Adventskalender i Christianskirken. Mosaikkerne af Bjørn Nørgaard har et usædvanligt stærkt udtryk, og det er spændende at søge ind i det bibelske univers gennem disse markante og udfordrende mosaikker. Som jeg oplever det, er der mange lag og stærk symbolik, som kan give anledning til mange forskellige tanker og følelser.

Den mosaik, der er i fokus den 13. december, er mosaikken med Abraham og sønnen Isak. Abraham har fået at vide af Gud, at han skal ofre sin elskede og eneste søn og er nu på vej til at gøre det.

Historien om Abraham og sønnen Isak er en af de mest dramatiske i Bibelen. Fædre elsker deres sønner. Jeg elsker mine sønner. Og Abraham elskede sin søn Isak. Han havde kun ham. Tilmed var han temmelig gammel, før det lykkedes på overnaturlig måde at få den ene søn. Han var jo ellers lovet at skulle blive stamfar til et stort folk.

Nu var det endelig lykkedes, selvom han var alt for gammel til at få børn. Men den gode historie tager altså en dramatisk og udfordrende drejning, da Abraham pludselig får besked på at ofre sin elskede og eneste søn.

Det kan man simpelthen ikke byde en far. Det er helt urimeligt grusomt. Og spørgsmålet er, hvorfor denne historie er med i Bibelen. Det vil jeg dele nogle tanker om 13. december kl. 17.17 i Christianskirken.