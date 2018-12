Adventskalender i Christianskirken: Via Dolorosa

Bag dagens låge gemmer sig Via Dolorosa. Smertens vej. Smertens vej gennem Jerusalem. Jesus lange vej, dømt til døden på korset.

Fortællingen rummer stor smerte. Kvinderne der sørger over Jesus. Jesus' egen fysiske smerte. Men også den smerte tilhørerne påfører fortællingen gennem deres hån af Jesus. "Frels dig selv - du er jo Gud's søn".

Men Jesus kunne ikke frelse sig selv, og selv omgivet af mange sørgende, var han alene i døden. Hånet og udstillet.

Fortællingen minder os om, at ensomhed og følelsen af at være forladt ikke alene handler om fysisk fravær af andre mennesker. At vi kan opleve den stærke ensomhed og føle os forladt, selv når vi er omgivet af mange. At ensomhed handler om, hvorvidt man hører til og har mulighed for at dele smerten, glæden og livet med andre.

Og at vi kan forstærke smerten hos andre gennem vores ord, gennem hån, mobning og chikane. Eller når vi vender os væk, når andre har brug for os. Men også at vi kan lindre smerten hos andre, gøre ensomheden mindre svær gennem vores både fysiske og mentale nærvær og støtte.

Når smerten er størst hos andre, har vi ofte lyst til at fjerne den. Finde den pille, der kan reparere sorgen eller angsten. Fordi det at være vidne til smertens vej i andres liv, ligeledes kan være utroligt smertefuldt. Et stigende antal danskere oplever at være alene og ensomme. Ensomheden og det ikke at høre til er blevet en af vor tids største udfordringer.

Samfundet og vi mennesker har brug for venskaber og fællesskaber. At vi rækker hånden ud til hinanden og er der. Nærvær. Det er måske den vigtigste ting, vi kan give til hinanden.