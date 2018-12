"Undskyld, det var min taske." Sådan sagde en kvinde til mig, da hun i sommers stødte ind i mig. "Undskyld, det var min taske" - den havde jeg ikke lige hørt før. Dette med at sende sin undskyldning/skyld videre, det har vi kendt siden Adams dage.

Adam havde blot en fristelse i edens have: Han måtte ikke spise frugten fra et af træerne der. Det gjorde han som bekendt. Og da Gud kræver ham til regnskab siger han: "Kvinden, du satte hos mig, gav mig af træet, og så spiste jeg." Nu var det Guds skyld. Adam sendte tilsyneladende ubesværet skylden videre til Gud.

Nu var mennesket skyldig til døden. For Gud havde sagt. Hvis I spiser af det træ midt i haven, skal I dø. Men som vi også ved, ofrede Gud sin egen søn Kristus for os. I Ham har vi den fulde tilgivelse!

Tilgivelse er aldrig bare enkel. På forskellige tidspunkter i vores liv har vi alle brug for tilgivelse. Tilgivelse kan gå fra at være en mindre næsten ubetydelig indsats til en Kim Wall-affære, hvor det er indlysende, at processen vil tage meget meget lang tid. Vi mennesker er i stand til at gøre både det bedste og værste for hinanden.

Tilgivelsen er en proces, der kræver, at vi protesterer mod det onde eller uretmæssige, som, vi synes, er begået mod os. Vi skal med andre ord ikke bare glatte ud, sige at det glemmer vi. Vi skal påpege uretten. Hvis det, vi har oplevet, rammer os i tilstrækkelig grad, skal vi ikke regne med, at vi kan glemme det. Vi husker nemlig på vore følelser. Derfor kan vi godt tilgive både os selv og andre.

Tilgivelse er ikke for tøsedrenge, men den er hele arbejdet værd. God advent.