Adventskalender i Christianskirken: Stormen på søen

Jeg benytter enhver chance for at få lov til at tale om børns liv og opvækst. Børns dannelse og uddannelse er helt afgørende for livsduelighed hos den enkelte og godt for sammenhængskraften i vores velfærdssamfund. Jeg har ligeledes brugt mange timer af mit liv i den maritime verden, så at få lov til at åbne netop denne låge er helt rigtig for mig.

Alle fællesskaber i vores liv er helt afgørende for vores livsduelighed og mere subjektivt vores livskvalitet. Vi er kun noget i kraft af hinanden - man behøver kun at forestille sig at være den eneste i verden! Så vi har alle brug for at lære at være i fællesskaber, hvor vi skal yde og nyde. Det er ikke enkelt at finde den balance, så det er vigtigt at lære at navigere i gensidig tillid, troen på hinanden, respekten for andre mennesker og lære, at alle har krav på ordentlighed.

Alle børn har behov for at være sammen med voksne, som kan guide og udfordre på det at leve livet. Samtidig skal det være voksne, som de kan stole på og regne med, når livet kommer i uvejr. Det sker for os alle, og det er netop i disse situationer, at vi har brug for gode og solide fællesskaber, hvor der andre at stole på - læne sig op af. Bæredygtige relationer, gode samarbejdsevner, gensidig tillid, tro og respekt i forhold til andre mennesker er vigtige holdepunkter generelt i livet og især, når uvejret - som vi alle møder i livet - rammer os.

Stormen på søen har alle elementer i sig. De gode fællesskaber omkring Jesus - der findes utallige fortællinger i Biblen, som tager udgangspunkt i fællesskabet. Det kræver teamwork at sejle - tillid og tro på alle ombord. Forkerte beslutninger kan have katastrofale følger - så det at have noget at navigere efter er afgørende i livet.

Så vi har alle brug for hinanden i gensidige forpligtende fællesskaber med tro og tillid til hinanden.