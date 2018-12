Adventskalender i Christianskirken: Noahs Arkv

Ulveflokken fra KFUM-Spejderne Bülow Gruppe står for lågeåbning i Christianskirken mandag den 17. december. Vi skal åbne lågen med Noahs Ark, som er fortællingen om en ny begyndelse. Det er et budskab, der er let for børnene at formidle og som giver mulighed for, at børnene kan have det sjovt med at klæde sig ud.

Vi har sagt ja til at være lågeåbnere, fordi det er en spændende udfordring, som hænger godt sammen med, at vi i spejderarbejdet skal præsentere børn og unge for det kristne budskab.

I vores ulveflok er vi 34 børn mellem 7 og 11 år og fire ledere fra 17 til 48 år.