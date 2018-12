Adventskalender i Christianskirken: Når boblen brister

Forleden besøgte jeg en familie, hvor moderen var blevet livstruende syg. Stemningen var trykket og sårbar, fordi det var så smertefuldt. Undervejs blev det spurgt - eller rettere grædt ud: Hvorfor sker dette lige for os? Alvoren i spørgsmålet stod malet i ansigterne på os alle. Inklusiv mig. For det var vitterligt slet ikke til at bære.

Hvad får dig til at tro, at der er en særlig grund til, at det sker for jer, spurgte jeg forsigtigt og åbent tilbage. For sandheden er, at der (heldigvis) meget sjældent kan placeres nogle forklaringer på, hvorfor lidelsen sker. Men derfor er det stadig fuldstændig legitimt og vigtigt at stille alle de spørgsmål, som uvilkårligt trænger sig på, når livet gør ondt. Eller når vi ikke forstår Gud.

I mosaikken, som jeg har fået lov til at åbne, er der en masse ansigter, som kigger måbende på Kristus. Spørgsmålene står i kø:

- Hvad har du gang i? - Hvorfor sker dette? - Hvad er meningen?

Baggrunden for disse spørgsmål kan være rigtig mange, men en fælles overskrift kan måske være: "når boblen brister". "Når boblen brister" er en sætning, jeg har taget med mig fra en døende, der beskrev, hvordan sygdommen fuldstændig ændrede tilværelsen omkring hende. Ændrede hendes livssyn og ændrede hendes billede af Gud. For boblen bristede, og hun stod ubeskyttet tilbage og så alting fra et nyt perspektiv. Vi kan lære meget ved at stille os ved siden af de mennesker, der kigger måbende på Kristus. Eller på det, der er sket. Stille os ved siden af dem uden at dømme. Måske også uden at sige noget. Så det vil vi gøre denne aften, når vi åbner lågen.