Adventskalender i Christianskirken: Mopset på momsemors vegne

Min oldemor var også min mormor. Måske skal jeg lige forklare, hvordan det hænger sammen, inden snakken går på gadehjørnerne: Min oldemor var min oldemor i biologisk forstand, men da min familie ikke havde kontakt med min biologiske mormor og morfar, blev min oldemor også min mormor.

I min verden var hun et unikt og dejligt menneske, og hun rummede snildt at være både oldemor og mormor. Eller bare momsemor, som jeg kaldte hende, da jeg var dreng. Hun arbejdede som ejendomsmægler i Kolding, hun var vidende og belæst, og så var hun en enestående fortæller.

Mine favoritter var Den lille Rødhætte samt ikke mindst gyseren De tre bukke bruse, og når momsemor besøgte os, sov hun altid i værelset overfor mit værelse. Længe inden det blev morgen, listede jeg over til hende, selvom jeg havde fået strenge ordrer på at lade være. Der var dage, hvor hun lokkede mig til at sove lidt længere - andre dage måtte hun i gang med eventyrfortællingen med det samme.

Hun blev 102 år og syv måneder, men de sidste cirka ni år var ikke sjove. Her sad hun på de plejehjem, hun frygtede mere end noget andet på denne jord. På grund af en blodprop i hjernen. I næsten ni år gloede hun ind i væggen, selv om værelsesudsigten over Kolding Fjord var ganske fin. Hun spiste alle sine måltider uden at sige et ord. I næsten ni år.

I Christianskirkens adventskalender er jeg blevet tildelt lågen med Jobs Bog, og det passer mig godt, for Job er jo billedet på, at man godt kan være troende og samtidig meget vred på Gud. På vegne af momsemor har jeg været mopset, og jeg glæder mig til at tale om det den 15. december i Christianskirken.