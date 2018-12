Adventskalender i Christianskirken: Kærlighedens lov

Jeg har fået tildelt glasmosaikken: Moses med tavlerne. Tavlerne indeholder De Ti Bud til det jødiske folk, som Moses formidler fra Gud. Tavlerne er et symbol på den jødiske lov, der sætter raste rammer at leve efter.

I dagens Danmark tales der om faste rammer. Mange unge efterspørger faste rammer. På den anden side kan man opleve en skepsis for rammer, der er for snævre.

Vores kristne tro er ikke en lovreligion. Dermed adskiller den sig fra den jødiske tro. Kristendom er ikke et regelsæt eller bud, vi skal leve op til. Flere steder i Bibelen tager Jesus fat i loven fra Det Gamle Testamente i situationer, hvor Jesus gør op med de skriftkloges fortolkning af loven. Jesus forklarer lovens ånd i stedet for lovens bogstav.

Den faste ramme, som Jesus beskriver, er kærlighed. Kærlighed skal sætte kursen i vores liv og være vores pejlemærke i tilværelsen. I ord og handlinger forsøgte Jesus at forklare kærlighedens lov. Den kan ikke skrives ned på hverken to stentavler eller i form af ti bud.

Kærlighedens lov er også på spil i vores samfund. Det gælder både den måde, vi omgås hinanden på, men det gælder også de regler, der er i vores samfund. Hvordan behandler vi dem, der åbentlyst har brug for hjælp for at få en god tilværelse? Vinder vores kærlighed og generøsitet i denne måned over økonomi og budgetter?

Gud er kærlighed, og i vores tilværelse må kærlighedens lov gøre sig gældende. Det første bud på stentavlerne lyder: Du må ikke have andre guder end mig. Med andre ord: Vi må sætte kærlighed over alt andet i vores tilværelse.