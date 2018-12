Adventskalender i Christianskirken: Håb og tilgivelse midt i undergang

Når Christianskirkens konfirmander onsdag 12. december åbner mosaikken med Josef og brødrene, lægger de unge selv krop til historien - lige midt på kirkegulvet.

Det er en historie om en bevægelse fra undergang til håb - det som vi mennesker altid kan række ud efter - i familien, i skolen, i verden.

Historien er i sin fulde udstrækning temmelig lang, men sognepræst Elin Skoven og kirke- og kulturmedarbejder Birthe Aarestrup har kogt den ned til en fortælling om det gensyn mellem Josef og hans brødre, som kommer til at forandre dem alle for livstid.

Det er nemlig her, Josef vælger at gribe håbet og fremtiden, efter at han en tid har skumlet over alle de svigt, som storebrødrene har udsat ham for.

Når tilgivelsens kræfter kommer i spil, sker der noget!