Ikke langt fra den sydfranske by Nice ligger den lille charmerende by Vence, som huser Chapelle du Sainte Marie du Rosaire. Et lille smukt kunstkapel med imponerende glasmosaikker lavet af kunstneren Henri Matisse. De fantastiske glasmosaikker har ved hvert af vore besøg taget sig anderledes flot ud afhængig af lyset.

Sådan en perle har vi også i Fredericia nærmere bestemt i Christianskirken. Her har den danske kunstner Bjørn Nørgaard som bekendt lavet en betagende alterudsmykning herunder 24 smukke glasmosaikker med fortællinger fra Biblen.

En rejse værd er derfor også Christianskirken, hvor man hver eftermiddag i december kan glæde sig over Adventskalenderen 17.17. 17 minutter til at nyde de smukke glasmosaikker, sang, dagens lågeåbning samt ikke mindst samvær. Et "hvordan går det", et smil, et kram - en mulighed for at se hinanden i en måske lidt fortravlet december. At se hinanden er et vigtig element i at udvise næstekærlighed.

"Den barmhjertige samaritaner" med det vigtige kærlighedsbudskab "Du skal elske din næste" er nok en af de mest kendte lignelser. Vores samfund er i høj grad opbygget omkring netop det at udvise næstekærlighed. Sundhedsvæsenet og lægegerningen er drevet af dette, men også en lang række andre fag, der er vigtige for vort samfund, er drevet af at hjælpe vore medmennesker.

Derudover er næstekærligheden i de små handlinger i hverdagen lige så vigtige. Et "godmorgen", et smil eller en hjælpende hånd til dem, vi møder på vor vej, er med til at give vores liv værdi og glæde. Hvis vi efterlever dette, er vi alle med til at gøre verden til et bedre sted.