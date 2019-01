Fredericia: Fredag den 18. januar kan man passende nyde en fyraftensøl i Tøjhuset i selskab med AVA Trio, der fredagsjammer med først en koncert og siden med åben scene for alle, der har noget på hjerte. AVA Trio, der består af Giuseppe Doronzo på baritonsasofon og fløjte, Esat Ekincioglu på kontrabas og Pino Basile på perkussion og cupaphon, blev i 2015 formet i Holland. De har deltaget i internationale festivaler som Doek Festival Amsterdam, ZomerJazzFietsTour, Barletta Jazz Festival, InJazz Showcase, North Sea Round Town Festival og OCT Loft Festival Shenzhen. Deres debutalbum "Musik fra et fantasifuldt land" har fået flot omtale og er blevet præsenteret på nederlandske nationale medier VPRO samt airplays over hele kloden.

På scenen forefindes flygel, trommesæt, guitar- og basforstærker samt mikrofoner, og der er gratis adgang fra kl. 15 i Tøjhuset. /exp