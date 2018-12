Ældre efterspørger bofællesskaber - her er ensomheden mindre

Seniorbo: Der er stor interesse blandt ældre for at bo i seniorbofællesskaber. Det giver øget livskvalitet og formindsker risikoen for ensomhed.

Det viser tre analyser om ældres livskvalitet, som Realdania har samlet hovedkonklusionerne fra i en to år gammel rapport.

Ældre, der allerede bor i bofællesskaber med fælles aktiviteter, får skabt positive forhold til deres naboer. De oplever i mindre grad end andre ældre ensomhed og føler sig mindre udenfor.

For det offentlige er der også økonomiske fordele, idet beboere i seniorfællesskaber synes at have mindre behov for at trække på serviceydelser. Endelig viser efterspørgslen, at der er behov for at bygge flere seniorbofællesskaber. Også til en husleje, så de ældre, som tilhører lavindkomstgruppen, kan være med.