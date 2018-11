Ældre dame fik det dårligt bag rattet: Kørte op i personbil

Vestbyen: En 33-årig mand fra Børkop blev ramt bagfra, da han i sin personbil bremsede ned på Venusvej i Fredericia tirsdag cirka klokken 16.28.

I bilen bag ham fik en 89-årig kvinde her fra byen nemlig et ildebefindende, ser det ud til.

Hun måtte med ambulance på sygehus, oplyser Sydøstjyllands Politi onsdag morgen, hvor der ikke var yderligere om den ældre dames tilstand. Kvinden ser ud til at have mistet herredømmet over sin kørsel.

Derudover skete der kun ringe materiel skade, da begge køretøjers hastighed var meget lav, oplyser Sydøstjyllands Politi.